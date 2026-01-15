Boris Becker traut Alexander Zverev trotz geringer Matchpraxis bei den Australian Open Großes zu. Die Vergangenheit spielt seiner Meinung nach für sein Abschneiden eine wichtige Rolle.

Alexander Zverev trainiert in Melbourne, um sein großes Ziel zu erreichen: den ersten Grand-Slam-Titel.

Melbourne - Ab dem Halbfinaleinzug wären die Australian Open für den deutschen Tennisstar Alexander Zverev nach Meinung von Boris Becker ein Erfolg. Trotz geringer Matchpraxis sehe er Zverevs Chancen beim am Sonntag beginnenden Grand-Slam-Turnier „sehr gut“. Der 28 Jahre Hamburger könne dabei von seinen starken vergangenen Auftritten wie dem letztjährigen Finaleinzug zehren, sagte der dreimalige Wimbledongewinner (58).

„Melbourne ist eigentlich ein gutes Pflaster für ihn. Da spricht Melbourne für ihn. Aber er muss sich natürlich im Turnier finden“, erklärte der Eurosport-Experte. Zverev habe bei seiner Jagd nach dem ersten Grand-Slam-Titel „wieder die Chance, es uns allen zu zeigen“.

Wie wichtig war das US-Open-Finale 2020 für Zverevs Karriere?

Als einen zentralen Faktor, warum Zverev bei einem der vier wichtigsten Turniere noch nicht triumphieren konnte, sieht Becker das verlorene Endspiel bei den US Open 2020. Damals hatte Zverev in New York trotz einer 2:0-Satzführung gegen seinen österreichischen Kumpel Dominic Thiem noch verloren.

„Hätte er damals die US Open gewonnen, hätte er jetzt bestimmt seine drei, vier, fünf Grand Slams schon gehabt“, meinte Becker. „Da wäre ein Knoten geplatzt.“ Jetzt werde es immer schwieriger. „Er ist auch ein Mensch, er hat Emotionen, er denkt zurück“, so der 58-Jährige.

Becker sieht Sinner in der Favoritenrolle

In den vergangenen beiden Jahren teilten die beiden Topstars Jannik Sinner (Italien) und Carlos Alcaraz (Spanien) alle Titel bei den Grand-Slam-Turnieren untereinander auf. Viele rechnen damit, dass die beiden sich am 1. Februar erneut im Endspiel gegenüberstehen. „Ich würde aufgrund der Erfolge von Sinner in Melbourne den Italiener vorne sehen“, sagte Becker. Zweimal nacheinander feierte Sinner in Australien den Titel - 2025 gegen Zverev.

Der Weltranglisten-Dritte aus Hamburg hat für den Auftakt ein unangenehmes Los erwischt und trifft auf den Kanadier Gabriel Diallo (41.). In einem möglichen Halbfinale könnte er auf den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz treffen. Als Vorbereitung hat Zverev in diesem Jahr erst zwei Matches beim United Cup bestritten - und davon nur eins für sich entschieden.