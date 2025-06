Paris - Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker sieht Alexander Zverev bei den French Open im Viertelfinal-Kracher gegen Novak Djokovic als leichten Favoriten. Vor allem dann, wenn die Partie am Mittwochabend (20.15 Uhr/Eurosport) über die volle Distanz von fünf Sätzen geht.

„Ganz klar würde ich hier Sascha Zverev im Vorteil sehen. Er ist der jüngere und fittere Spieler“, sagte Becker in einem Eurosport-Interview. „Natürlich braucht man im fünften Satz auch die mentale Stärke, aber vor allem Luft und frische Beine“, sagte Becker.

Djokovic zehn Jahre älter

Hier könne der Altersunterschied von zehn Jahren zwischen Zverev und Djokovic eine Rolle spielen, sagte Becker. „Sascha Zverev ist vielleicht der körperlich stärkste Spieler, der noch im Feld ist. Er liebt die langen Matches, er liebt die Herausforderungen“, sagte der 57-Jährige.

Der dreimalige Wimbledonsieger arbeitete in der Vergangenheit sehr erfolgreich als Trainer mit Djokovic zusammen. Auch Zverev steht er immer wieder mit Rat und Tat zur Seite. Zuletzt hatte Becker die deutsche Nummer eins für ein paar Tage in Monte-Carlo besucht. Er will daher beiden Spielern die Daumen drücken. „Ich kenne nicht nur beide sehr gut, sondern bin mit beiden sehr gut befreundet. Deswegen verhalte ich mich wie die Schweiz – neutral!“