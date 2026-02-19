Lallend und recht zusammenhangslos redet eine australische TV-Reporterin während einer Live-Schalte aus Livigno unter anderem über italienische Kaffeepreise. Später gibt sie zu: Es war der Alkohol.

Es war nicht die Kälte: Dass TV-Reporterin Danika Mason bei einer Live-Schalte verwaschen sprach, lag am Alkohol.

Mailand - Sie lallte betrunken in einer Live-Schalte bei Olympia: Die TV-Reporterin Danika Mason hat um Entschuldigung für einen Alkohol-Aussetzer im australischen Fernsehen gebeten. „Ich möchte kurz den Moment nutzen, wenn das okay ist, um mich zu entschuldigen“, sagte Mason am Tag nach dem Geschehen. „Ich hätte nichts trinken sollen - und erst recht nicht unter diesen Bedingungen: Es ist kalt, wir sind in großer Höhe, und dass ich nichts zu Abend gegessen hatte, hat wahrscheinlich auch nicht geholfen.“

Von Kaffeepreisen in Italien zu Leguanen

Mason war am Mittwochmorgen im Rahmen einer Show des australischen Senders Channel9 live aus Livigno zugeschaltet. Dabei redete sie auffällig langsam und recht zusammenhangslos über die Kaffeepreise in Italien, Leguane und Lindsey Vonn, später legte sie sich noch hin, um einen Schneeengel zu machen. „Mir ist das ein bisschen peinlich. Ich habe eine Situation komplett falsch eingeschätzt“, sagte Mason hinterher.

Studio-Moderator Karl Stefanovic hatte unmittelbar nach dem Lall-Auftritt zunächst zu seiner Kollegin Jayne Azzopardi gesagt, die verwaschene Aussprache der Reporterin habe möglicherweise mit der eisigen Kälte in Livigno zu tun, sie habe Masons Lippen beeinträchtigt. Doch es war der Alkohol.

Schon Tage zuvor hatte Mason bei einer Reportage aus einem Nachtclub berichtet, einige Limoncello von Italienern bekommen zu haben. In Australien kam nach der Lall-Schalte Kritik auf: Die Produzenten des Senders hätten Mason in ihrer Verfassung nicht auf Sendung gehen lassen sollen.

TV-Reporterin: „Ich möchte die volle Verantwortung übernehmen“

Doch die Betroffene selbst nahm die Schuld auf sich. „Ich möchte die volle Verantwortung übernehmen. Das entspricht nicht dem Anspruch, den ich an mich selbst habe. Deshalb: Es tut mir wirklich leid - und danke auch an alle für die Nachrichten, die ich bekommen habe.“

Zu den Mutmachern zählten auch ihre TV-Kollegen. „Wir wissen, wie hart du arbeitest, Danika“, sagte Azzopardi nach Masons Beichte - und Stefanovic ergänzte: „Du bist die Beste, Danika. Mach dir wegen der Sache keine Sorgen, lass uns einfach weitermachen. Du bist eine Legende.“