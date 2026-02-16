Von wegen Pulver oder Pillen: Fernsehbilder zeigten, wie Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl während des Spiels Senf isst. Im Interview spricht er über sein Hausmittel gegen drohende Krämpfe.

Mailand - Gegen ein bisschen Senf hat kein Krampf eine Chance - jedenfalls nach den Erfahrungen von Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl. Das hat der Kapitän der deutschen Olympia-Auswahl in Mailand dem TV-Sender Eurosport erzählt. „Senf ist total gut gegen Krämpfe“, sagte der 30-Jährige, der mit dem deutschen Team am Dienstag gegen Frankreich (12.10 Uhr/ARD und Eurosport) um den Einzug in das Viertelfinale spielt.

Warum sich Draisaitl manchmal einen Löffel Senf genehmigt

Bei der 1:5-Niederlage der Deutschen gegen die USA war auf Fernsehbildern zu sehen, wie der NHL-Star sich einen kleinen Portionsbeutel Senf genehmigte. Das entging vielen Fans nicht, die sich auf der Plattform X über den ungewöhnlichen Snack wunderten.

Wenn er auf der Bank spürt, dass ein Krampf im Anmarsch sein könnte, greift Draisaitl zu dem Hausmittel. „Es wirkt am besten meiner Meinung nach. Und ab und zu, wenn ich so das Gefühl habe, dass es dazu kommen könnte, dann bin ich da ein bisschen proaktiv und hau mir so einen Löffel Senf rein“, sagte der Stürmer von NHL-Vizemeister Edmonton Oilers.

Die in Senf enthaltene Essigsäure kann Krämpfe lindern oder vorbeugend wirken, weil sie dabei hilft, dass die Durchblutung der belasteten Muskulatur angeregt wird.