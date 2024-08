Paris/Los Angeles - Los Angeles will als nächster Olympia-Gastgeber bei der Schlussfeier der Spiele in Paris musikalische Megastars auf die Bühne holen. Während der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele am Abend werden Singer-Songwriterin Billie Eilish und die Rockband Red Hot Chili Peppers auftreten. Auch US-Rapper Snoop Dogg, der bei den Spielen in Paris ein viel gesehener Gast war, soll bei dem Event dabei sein.

Ob die Stars live in Paris performen werden oder von Los Angeles aus, ließen die Organisatoren der kommenden Sommerspiele in LA 2028 offen. Lediglich bei R&B-Sängerin H.E.R. schrieben sie explizit, dass diese die US-Nationalhymne in der französischen Hauptstadt singen werde.

Das US-Portal „Variety“ berichtete, dass Billie Eilish, Snoop Dogg und die Red Hot Chili Peppers von LA aus zu sehen sein werden - in einem Mix aus aufgezeichneter Performance und Live-Auftritt. Die Abschlussfeier von Olympia in Paris beginnt um 21.00 Uhr im Stade de France und soll etwa drei Stunden dauern.