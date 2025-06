Bismark testet am Sonnabend gegen Küsten

Fußball l Bismark (fko) Fußball-Landesligist TuS Schwarz-Weiß Bismark bestreitet in Vorbereitung auf die neue Saison bereits am Sonnabend ein Testspiel.

Zu Gast ist ab 14 Uhr im Waldstadion der SV Küsten. Das ist eine Bezirksligamannschaft aus Niedersachsen. In der Bezirksliga Lüneburg belegte der SV Küsten nach Abschluss der Saison den sechsten Tabellenplatz. Am Mittwoch ist die Elf von Trainer Dirk Grempler in Vienau zu Gast. Darauf folgt am 20. Juli ein Testspiel gegen Viktoria Uenglingen. Anstoß ist um 15 Uhr im Waldstadion. Auch am Gerdi-Cup in Stendal haben die Landesligisten aus Bismark ihre Teilnahme zugesagt.

Nachfolgend das Vorbereitingsprogramm der Bismarker:

Samstag, 13.07.2013 (14 Uhr) TuS SW Bismark - SV Küsten e.V. in Bismark

Mittwoch, 17.07.2013 (19 Uhr) SV Vienau - TuS SW Bismark in Vienau

Samstag, 20.07.2013 (15 Uhr) TuS SW Bismark - Viktoria Uenglingen in Bismark

Mittwoch, 24.07.2013 (19 Uhr) TuS SW Bismark - Medizin Uchtspringe in Bismark

Samstag, 27.07.2013 (15 Uhr) TuS SW Bismark - RW Arneburg in Bismark

Mittwoch, 31.07.2013 (19 Uhr) SSV 80 Gardelegen - TuS SW Bismark in Gardelegen

Sonntag, 04.08.2013 (14 Uhr) Teilnahme am Gerdi-Cup in Stendal

Mittwoch, 07.08.2013 (19 Uhr) KSG Berkau - TuS SW Bismark in Berkau