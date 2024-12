Es war ein Spiel für die Geschichtsbücher in der Basketball-Bundesliga: Vor allem ein Bonner Distanzschütze sticht beim hohen Sieg in Chemnitz heraus.

Chemnitz - An dieses Spiel werden die Basketballer der Telekom Baskets Bonn noch lange zurückdenken. Das 123:88 der Rheinländer bei den Niners Chemnitz war gleich in mehrerer Hinsicht historisch. Die Bonner trafen 24 ihrer Dreipunktwürfe - so viele wie noch kein Team in der Geschichte der Bundesliga vor ihnen.

Besonders Darius McGhee traf fast traumwandlerisch aus der Distanz. Der Amerikaner verwandelte zwölf Würfe von jenseits der Dreierlinie und stellte damit einen Rekord in einem Spiel ohne Verlängerung auf. Die insgesamt 123 Punkte bedeuteten zudem den besten Wert in der Geschichte des Bonner Clubs.