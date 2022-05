Drama um Boxer Musa Askan Yamak: 38-Jähriger stirbt nach Zusammenbruch im Ring

Der Boxprofi Musa Askan Yamak ist nach einem Kampf in München gestorben. Weil Fans einen Rettungseinsatz behindert haben sollen, rückten über 15 Streifen und eine Sondereinheit der Polizei an.

Garching/DUR - Drama um Ex-Box-Champion Musa Askan Yamak: Der türkischstämmige Profi-Boxer starb am Sonntagnachmittag nach einem Kampf vor gut gefüllter Halle im Bürgerhaus in Garching im Landkreis München.

Der 38-Jährige war im Ring zusammengesackt, nachdem er im Kampf mehrere Treffer hinnehmen musste. Der Boxer verlor daraufhin das Bewusstsein, teilte die Polizei mit. Besonders hart seien die Treffer jedoch nicht gewesen, berichtet Bild. Yamak blieb regungslos im Ring liegen. Betreuerteam, Ringarzt und Sanitäter leiteten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein.

Weil rund 50 Fans den Rettungsdienst an der Versorgung hinderten, rückten über 15 Streifen und eine Sondereinheit der Polizei an, um den Bereich abzusichern. Nach der Behandlung vor Ort wurde der Sportler in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Auch dort versammelten sich erneut störende Fans, die von der Polizei beruhigt werden mussten. Ob die verzögerten Rettungsmaßnahmen für den späteren Tod des 38-Jährigen verantwortlich sind, war zunächst unklar.

ALLAH RAHMET EYLESİN, MEKANI CENNET OLUR İNŞALLAH. MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN.

75 profesyonel maçta yenilmeyen boksör Musa Askan Yamak, ringde kalbine yenildi https://t.co/91K9LxxLZh — Hasan Aydos (@kartaltw) May 16, 2022

Die Trauer unter den Fans des Boxers ist groß: Auf Twitter bekundeten etliche Anhänger ihren Respekt gegenüber dem verstorbenen Kämpfer: "Möge Gott ihm gnädig sein, ich hoffe, sein Platz wird der Himmel sein. Danke an unsere Nation. Der in 75 Profikämpfen ungeschlagene Boxer Musa Askan Yamak verlor sein Herz im Ring", schreibt ein User.

Ein anderer schreibt: "Es ist ein sehr schmerzlicher Verlust für uns. Der türkische Boxer Musa Askan Yamak, der in 75 Profikämpfen nie verloren hat, starb gestern Abend in der 3. Runde des nächtlichen Boxkampfs in München an einem Herzinfarkt. Möge Gott deine Seele im Paradies segnen. Möge er seiner Familie Geduld schenken".

Wie die Plattform "Boxen1" berichtet, starb Musa Yamak am Sonntag im Krankenhaus an den Folgen eines erlittenen Herzinfarktes.