Las Vegas - Nach dem Trainer haben die Las Vegas Raiders um den neuen Mitbesitzer Tom Brady auch den General Manager entlassen. Wie das Football-Team aus der NFL via X mitteilte, habe man Tom Telesco von seinen Aufgaben entbunden. Tags zuvor musste bereits Cheftrainer Antonio Pierce gehen. Die Raiders hatten nur 4 ihrer 17 Spiele gewonnen und die Playoffs klar verpasst.

Brady ist seit Oktober Anteilseigner bei den Raiders

Brady bekam im Oktober die Genehmigung durch die anderen Besitzer, einen Anteil von fünf Prozent an den Raiders kaufen zu dürfen. Grundsätzlich hatten sich Besitzer Mark Davis und der erfolgreichste NFL-Profi der Geschichte schon Monate zuvor auf den Deal verständigt. Unter anderem Bradys Rolle als TV-Experte für den Sender Fox sorgte aber für die lange Zeit des Bedenkens.

Wegen seines Einstiegs ist es dem siebenmaligen Super-Bowl-Champion seit Beginn der Saison verboten, an Produktionsmeetings teilzunehmen oder Zugang zum Gelände anderer Teams oder deren Trainer und Spieler zu erhalten. Raiders-Spiele kommentieren darf er aber - so war er bei der Niederlage der Raiders gegen die Chargers am Sonntag am Mikrofon aktiv.