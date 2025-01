Seit Dienstag brennt es in Los Angeles. Das hat nun nach der NBA und NHL auch Auswirkungen auf den Spielplan der NFL. Den Heimvorteil der Los Angeles Rams gibt es in der ersten Runde nicht mehr.

Trainer Sean McVay spielt mit den Los Angeles Rams in den Playoffs nicht zu Hause, sondern in Arizona.

Los Angeles - Wegen der verheerenden Brände in Los Angeles findet das Playoff-Spiel der Rams gegen die Minnesota Vikings in Arizona statt. Die Entscheidung, die für Montagabend (Ortszeit) geplante Partie der Wildcard-Runde zu verlegen, gab die NFL am Donnerstag nach Ausbruch eines weiteren Feuers in der US-Metropole bekannt. Das Spiel zwischen den Los Angeles Rams und den Vikings findet nun im State Farm Stadium statt, der Heimspielstätte der Arizona Cardinals und dem Austragungsort des Super Bowls vor zwei Jahren.

Die NFL begründete den Schritt mit der Sorge um die Luftqualität in Los Angeles und der ohnehin schon großen Belastung für Polizei und Feuerwehr.

Auch Spiele in NBA und NHL verschoben

Die Brände hatten bereits Auswirkungen auf den Spielplan in der NBA und der NHL. Das für den Freitagmorgen deutscher Zeit geplante Heimspiel der Lakers gegen die Charlotte Hornets wurde verschoben, auch das Heimspiel der Los Angeles Kings gegen die Calgary Flames findet nicht wie geplant in der Halle in Downtown Los Angeles statt.

In der Region wüten derzeit mehrere Brände, deren Ursache noch ungeklärt ist. Im Süden Kaliforniens, wo Los Angeles liegt, hat es seit mindestens acht Monaten so gut wie gar nicht mehr geregnet. Bäume und Sträucher sind vertrocknet. Hinzu kommen die saisonal typischen starken Santa-Ana-Winde, die die Flammen rasch vorantreiben.