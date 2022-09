Bremer Sechstagerennen fällt auch 2023 aus

Bremen - Das traditionsreiche Bremer Sechstagerennen für Radprofis wird auch im Januar 2023 nicht stattfinden.

Es gebe „bei nüchterner Betrachtung“ zu viele Unsicherheiten, teilten die Gesellschafter am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung mit. „Die Kaufzurückhaltung der Menschen in Zeiten von Gaskrise und Inflation sowie die unklare Coronasituation mit bisher nicht absehbaren behördlichen Auflagen zum Jahreswechsel machen das Risiko für alle zu groß, ein erfolgreiches Sechstagerennen zu produzieren.“

Wegen der Coronavirus-Pandemie mussten die „Sixdays“ bereits 2021 und 2022 abgesagt werden.