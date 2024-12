Buckwitz schlägt Monobob-Weltmeisterin in Sigulda

Lisa Buckwitz gewinnt im Monobob erneut das Rennen in Sigulda.

Sigulda - Zweierbob-Weltmeisterin Lisa Buckwitz hat das Weltcup-Rennen im Monobob im lettischen Sigulda gewonnen. Die 30-Jährige fing im Finaldurchgang noch Monobob-Weltmeisterin Laura Nolte aus Winterberg ab und gewann mit neun Hundertstelsekunden Vorsprung. Dritte wurde die Australierin Breeana Walker vor Kim Kalicki aus Wiesbaden.

„Ich bin happy, das hätte ich nicht gedacht. Mein Training lief hier nicht so gut“, sagte Buckwitz. Die für den BRC Thüringen Sigulda-Siegerin hatte bereits in der Vorsaison in Lettland gewonnen.