London - Der Wortlos-Auftritt von Max Verstappen auf der großen Bühne der spektakulären Präsentationsshow der Formel 1 hat für Verwunderung gesorgt. Anders als die anderen zehn Teams ließ Red Bull seine Fahrer, den viermaligen Weltmeister und dessen neuen Kollegen Liam Lawson, nicht zu Wort kommen. „Max Verstappen als Pantomime-Bösewicht zum 75. Geburtstag der F1“, schrieb der britische „Guardian“.

Laute Buhs für Red-Bull-Teamchef

Lediglich Teamchef Christian Horner sprach, bevor das Fahrerduo mit dem Wagen mit der neuen Lackierung auf den langen Laufsteg im Londoner Millennium Dome gebracht wurde. Dabei hat das Team seinen Sitz nur knapp zwei Autostunden von London entfernt in Milton Keynes.

Ob es an den Schlagzeilen vor rund einem Jahr lag, als eine Mitarbeiterin Horner unangemessenes Verhalten vorgeworfen hatte, ist offen: Fakt ist, dass Horner bei seinen Grußworten von den Rängen laute Buhrufe entgegen hallten. „Ein Abend, den Christian Horner gerne vergessen wird“, hieß es bei der Zeitung „Independent“.

Hamilton unumstrittener Superstar des Abends

Allerdings wurde auch Verstappen bei der Show, die angesichts des 75. Jahres der Formel 1 kurz „F1 75“ hieß, auch ausgebuht. Vor Monaten hatte er mal halb im Scherz gesagt: „Ich hoffe, ich bin in der Woche krank.“ Moderator Jack Whitehall ließ es sich daher auch nicht nehmen, Verstappen gleich zu Beginn ganz besonders zu begrüßen, Verstappen nahm es mit einem Lächeln.

Unumstrittener Superstar des Abends war ein anderer. „Der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton wurde in seinem roten Ferrari-Overall wie ein Held empfangen“, schrieb sogar „AD“ aus Verstappens Heimat Niederlande.

Sobald der Name des mittlerweile 40 Jahre alten Rekordweltmeisters fiel, tobten die Fans. Als er in Rot mit seinem Teamkollegen Charles Leclerc und Teamchef Frédéric Vasseur die Bühne betrat, hinter ihnen der neue Ferrari mit einem auffälligen weißen Streifen, wurde es richtig laut.

„Ich fühle mich so voller Leben und so viel Energie, weil alles neu ist“, sagte Hamilton: „Ich bin nur auf das konzentriert, was vor mir liegt.“ Heute wird er erstmals mit dem neuen Wagen Runden drehen. Ende des Monats stehen die offiziellen Testfahrten in Bahrain an, am 16. März beginnt die Saison in Melbourne.