Cheptegei verteidigt WM-Titel über 10.000 Meter

Eugene - Weltrekordler Joshua Cheptegei hat seinen Titel bei der Leichtathletik-WM in Eugene erfolgreich verteidigt.

In 27:27,43 Minuten gewann der Langstreckenläufer aus Uganda die Goldmedaille. Überraschend sicherte sich der 22 Jahre alte Kenianer Stanley Waithaka Mburu in 27:27,90 Minuten Silber. Die zweite Medaille für Uganda holte Jacob Kiplimo in 27:27,97 Minuten, der Dritter wurde. Deutsche Läufer waren nicht am Start.