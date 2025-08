Eugene - Zoff unter Rivalen direkt nach der Ziellinie: Die beiden Sprint-Superstars Noah Lyles und Kenny Bednarek haben sich nach dem 200-Meter-Rennen bei der US-Leichtathletik-Meisterschaft einen handfesten Streit geliefert.

Lyles, der den Lauf in Eugene in 19,63 Sekunden mit vier Hundertsteln Vorsprung vor Bednarek gewann, hatte seinem langjährigen Rivalen einen provokanten Siegerblick zugeworfen. Nach der Ziellinie kam es dann laut der US-Nachrichtenagentur Associated Press zu einem hitzigen Wortgefecht zwischen den beiden und einem Schubser von Bednarek in den Rücken von Lyles.

Bednarek über seinen Rivalen: „Es geht um Respekt“

Bednarek warf dem 100-Meter-Olympiasieger unsportliches Verhalten vor: „Es geht um Respekt“, sagte der 26-Jährige und fügte hinzu: „Wie ich schon gesagt habe, Noah bleibt eben Noah.“

Dem US-Sender NBC sagte der Zweitplatzierte in Richtung des Siegers: „Ich sag’s dir, wenn du ein Problem hast, erwarte ich einen Anruf.“ Lyles antwortete daraufhin: „Weißt du was? Du hast recht. Lass uns danach reden.“

Spätestens im September dürften die beiden Rivalen auf der Laufbahn erneut aufeinandertreffen. Dann steigt in Tokio die Leichtathletik-Weltmeisterschaft.