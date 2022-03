„Coach K“ erreicht mit Blue Devils Final Four

San Francisco - Der legendäre Basketballtrainer Mike Krzyzewski hat mit der Duke University in seiner Abschiedssaison noch einmal das Final Four der US-amerikanischen College-Meisterschaft NCAA erreicht.

Die Blue Devils gewannen ain San Francisco in der sogenannten „Elite Eight“-Runde mit 78:69 gegen die Arkansas Razorbacks. Für den als „Coach K“ bekannten Krzyzewski, seit 1980 Trainer der Duke University, ist es der 13. Einzug ins Halbfinale der College-Meisterschaft. Der 75-Jährige, der mehr Siege am College als jeder andere in der Geschichte des Sports eingefahren hat, holte mit Duke bislang fünfmal die Meisterschaft, zuletzt 2015.

Im Halbfinale in New Orleans am kommenden Wochenende trifft Duke entweder auf seinen Erzrivalen North Carolina oder das Überraschungsteam Saint Peter's, die am Sonntag aufeinandertreffen.

Krzyzewski betreute außerdem die Olympia-Auswahl der USA und holte 2008, 2012 und 2016 Gold.