Am kommenden Sonntag spielen die New York Giants und die Carolina Panthers in München gegeneinander - ein Team reist mit einem unerwarteten Erfolg nach Deutschland.

New York - Die Washington Commanders um den deutschen NFL-Profi Brandon Coleman haben auch gegen die New York Giants gewonnen und sind voll auf Playoff-Kurs. Durch das 27:22 stehen die Commanders nun bei sieben Siegen in neun Spielen und führen ihre Division damit weiter vor den Philadelphia Eagles an. Coleman spielte nach überstandener Gehirnerschütterung von Beginn an.

Die Giants reisen dagegen mit der siebten Saisonniederlage im Gepäck nach Deutschland. Dort geht es am kommenden Sonntag in München gegen die Carolina Panthers, die überraschend mit 23:22 gegen die New Orleans Saints gewannen und erst ihren zweiten Saisonsieg holten.

Die Buffalo Bills feierten unterdessen den siebten Saisonsieg durch ein 30:27 gegen die Miami Dolphins. Kicker T Bass erzielte das entscheidende Field Goal zehn Sekunden vor Schluss aus 61 Yards Entfernung. Besser als die Bills sind in der AFC nur die Kansas City Chiefs, die in der Nacht zu Dienstag gegen die Tampa Bay Buccaneers antreten und den achten Sieg im achten Spiel einfahren wollen.