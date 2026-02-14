Die deutschen Curler legen gegen das US-Team einen Fehlstart hin, machen es noch mal spannend, müssen sich letztlich aber geschlagen geben. Am Sonntagmorgen geht der Kampf ums Halbfinale weiter.

Cortina d'Ampezzo - Die deutschen Curling-Männer haben bei den Olympischen Winterspielen einen Rückschlag kassiert. Nach ihren Siegen gegen Norwegen und Gastgeber Italien verlor die Auswahl um Kapitän Marc Muskatewitz in Cortina d'Ampezzo mit 6:8 gegen die USA.

Bereits der erste Durchgang, der mit 4:0 an die Amerikaner ging, hatte richtungsweisenden Charakter. Die Deutschen liefen dem Rückstand hinterher, steigerten sich zwar, gaben das vorletzte End dann aber wieder ab.

Am Sonntag gegen Großbritannien

Nächster Gegner des Teams von Bundestrainer Uli Kapp ist am Sonntag (9.05 Uhr) Großbritannien. Noch stehen die Chancen im Kampf um die Medaillen aber gut. Zehn Mannschaften nehmen am olympischen Turnier teil. In der Vorrunde spielt jeder gegen jeden, die besten Vier erreichen das Halbfinale.

Die deutschen Curling-Männer sind erstmals seit zwölf Jahren wieder bei Winterspielen dabei. Sie lösten ihr Olympia-Ticket als WM-Achter des vergangenen Jahres. Die Frauen hatten die Qualifikation verpasst.