Der Deutsche besiegt nach seinem Überraschungserfolg gegen den Weltranglisten-Vierten Taylor Fritz nun auch Vit Kopriva. In der dritten Runde bekommt es Altmaier mit einem jungen Serben zu tun.

Daniel Altmaier bei French Open in Runde drei

Daniel Altmaier steht in Paris als erster Deutscher in Runde drei.

Paris - Daniel Altmaier hat bei den French Open als erster deutscher Tennisspieler die dritte Runde erreicht. Der 26-Jährige setzte sich in seinem zweiten Spiel in Paris gegen den Tschechen Vit Kopriva mit 6:2, 4:6, 6:3, 7:5 durch und bekommt es jetzt am Freitag mit dem 21-jährigen Serben Hamad Medjedovic zu tun. Altmaier benötigte gegen Kopriva 3:32 Stunden für seinen Erfolg. Zum Auftakt hatte er überraschend den Weltranglisten-Vierten Taylor Fritz aus den USA ausgeschaltet.

Am Donnerstag hat Alexander Zverev die Chance, Altmaier in die dritte Runde zu folgen. Der Weltranglisten-Dritte trifft im zweiten Spiel nach 11.00 Uhr (Eurosport) auf den Niederländer Jesper de Jong.

Lys ausgeschieden

Für die deutschen Tennisspielerinnen sind die French Open dagegen bereits vorbei. Als letzte Deutsche schied Eva Lys in der zweiten Runde aus. Die deutsche Nummer eins verlor gegen die kanadische Qualifikantin Victoria Mboko mit 4:6, 4:6.