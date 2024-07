Paris - Am ersten Olympia-Sonntag wollen die Schützen Christian Reitz und Robin Walter überraschen. Drei Jahre nach ihrem Gold-Coup in Tokio geht Kanutin Ricarda Funk wieder in den Wildwasserkanal. Am Abend können die Fußballerinnen im Top-Match gegen die USA vorzeitig das Weiterkommen in der Vorrunde klar machen.

Die Höhepunkte des Olympia-Tages

09.30 Uhr, Luftpistole 10m, Männer, Finale: Nach dem undankbaren Platz vier im Mixed-Wettkampf will Routinier Christian Reitz die erste deutsche Schützen-Medaille bejubeln. Der Olympiasieger von 2016 gehört als Dritter der Qualifikation zu den Mitfavoriten auf Gold. Dank Olympia-Debütant Robin Walter stehen sogar zwei Deutsche im Finale der besten Acht.

17.45 Uhr: Kanu/Slalom, Kajak Einer, Frauen, Finale: Ricarda Funk paddelte 2021 in Tokio sensationell zu Gold - nun gehört die Sportlerin aus Bad Kreuznach erneut zu den Titelkandidatinnen. Vor dem Finale muss sie am Nachmittag erst noch das Halbfinale überstehen - das sollte für sie aber Formsache sein.

21.00 Uhr: Fußball, Frauen, Vorrunde, 2. Spieltag: Deutschland - USA. Nach dem Auftakterfolg wollen die Fußballerinnen mit einem weiteren Erfolg den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen. Dafür müssen die Schützlinge von Bundestrainer Horst Hrubesch die hoch dekorierten Amerikanerinnen in Marseille besiegen.

Die Entscheidungen des Tages

Schießen

09.30: Luftpistole 10 m, Männer, Finale

12.00: Luftpistole 10 m, Frauen, Finale

Radsport/Mountainbike

14.10: Mountainbike Frauen

Skateboard

17.00: Street, Frauen, Finale

Bogenschießen, Frauen

17.11: Olympischer Bogen, Mannschaft, Frauen, Finale

Judo

17.38: - 66 kg, Männer, Finale

18.09: - 52 kg, Frauen, Finale

Kanu/Slalom

17.45: Kajak Einer, Frauen, Finale

Schwimmen

20.30: 400 m Lagen, Männer, Finale

20.40: 100 m Schmetterling, Frauen, Finale

21.44: 100 m Brust, Männer, Finale

Fechten

21.45: Florett Einzel, Damen, Finale

22.15: Degen Einzel, Herren, Finale