Die Olympischen Spiele gehen in den vorletzten Tag. Die Medaillenchancen für Deutschland gibt es am Samstag vor allem in den Ballsportarten.

Paris - Das deutsche Team geht mit Medaillenchancen in den vorletzten Tag der Olympischen Spiele in Paris. In gleich 39 Entscheidungen wird am Samstag Edelmetall vergeben. Für die deutschen Basketballer wäre die Bronzemedaille nach dem verlorenen Halbfinale gegen Frankreich ein Trostpreis, für die deutschen Tischtennis-Frauen wäre der dritte Platz dagegen ein sensationeller Erfolg. Gold könnte es für das Beach-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler geben.

Die Höhepunkte des Olympia-Tages

10:00: Angeführt von der 18 Jahre alten Olympia-Debütantin Annett Kaufmann schafften es die deutschen Tischtennis-Damen überraschend ins Halbfinale. Und auch da war das von Verletzungen geplagte Team gegen den Favoriten Japan trotz Niederlage nicht chancenlos. Ins Spiel um Bronze gegen Südkorea gehen die Deutschen nun mit viel Selbstvertrauen.

11:00: Die Halbfinal-Enttäuschung müssen die deutschen Basketballer schnell hinter sich lassen. Im letzten Spiel unter Bundestrainer Gordon Herbert kann sich das Team um Kapitän Dennis Schröder noch Bronze sichern. Gegner ist Serbien mit dem wertvollsten Spieler der letzten NBA-Saison, Nikola Jokic, und Ex-Bundestrainer Svetislav Pesic. Das US-Dream-Team, das gegen die Serben große Mühe hatte, spielt am Abend gegen Gastgeber Frankreich um Gold.

22:30: Im spektakulären Stadion unter dem Eiffelturm können die Beach-Volleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler den ersten Männer-Gold-Coup seit 2012 schaffen. Die Bilanz gegen die Finalgegner David Ahman/Jonatan Hellvig aus Schweden ist schlecht. Doch die Form im Turnier spricht für die Deutschen.

Die Übertragungen der Wettbewerbe

Die ARD überträgt von 7.45 Uhr an bis Mitternacht. Eurosport beginnt mit seiner Sendung „Bonjour Paris“ um 7.30 Uhr, die Live-Übertragungen gehen ebenfalls bis Mitternacht. Zudem sind die Wettbewerbe in Einzelstreams auf sportschau.de, zdf.de/sport und der Plattform Discovery+ zu sehen.

Die Entscheidungen des Tages

Entscheidungen

Basketball

21:30: Männer, Finalrunde, Finale, Frankreich - USA

Beach-Volleyball:

22:30: Männer, Finale, Clemens Wickler/Nils Ehlers (Hamburg) - David Ahman/Jonatan Hellvig (Schweden)

Boxen/Amateure:

21:30: Federgewicht, Frauen, Finale

21:47: Federgewicht, Männer, Finale

22:34: Mittelgewicht, Frauen, Finale

22:51: Superschwergewicht, Männer, Finale

Breakdance:

21:29: B-Boys, Männer, Finale

Gewichtheben:

12:43: Zweikampf bis 102 kg, Männer, Stoßen

17:13: Zweikampf bis 81 kg, Frauen, Stoßen

21:43: Zweikampf ab 102 kg, Männer, Stoßen

Golf:

09:00: Einzel, Damen, 4. Runde

Fußball:

17:00: Frauen, K.o.-Runde, Finale, Brasilien - USA

Handball

15:00: Frauen, Finalrunde, Finale, Frankreich - Norwegen

Kanu:

13:00: Kajak-Einer, 500 m, Damen, Finale

13:20: Kajak-Einer, 1000 m, Herren, Finale

13:50: Canadier-Einer, 200 m, Damen, Finale

Klettern:

10:27: Kombination, Frauen, Finale

Leichtathletik:

08:00: Marathon, Männer

19:00: Hochsprung, Männer, Finale

19:05: 800 m, Männer, Finale

19:30: Speerwurf, Frauen, Finale

19:35: 100 m Hürden, Frauen, Finale

19:50: 5000 m, Männer, Finale

20:15: 1500 m, Frauen, Finale

21:00: 4 x 400 m, Männer, Finale

21:14: 4 x 400 m, Frauen, Finale

Moderner Fünfkampf:

19:10: Einzel, Männer, Laser Run

Radsport/Bahn:

17:59: Madison, Männer

Ringen/Freistil:

19:55: - 74 kg/Freistil, Männer, Finale

20:30: - 125 kg/Freistil, Männer, Finale

21:20: - 62 kg/Freistil, Frauen, Finale

Schwimmen:

15:00: Wasserspringen - Turmspringen 10 m, Männer, Finale

19:30: Synchron - Duett, Frauen, Freie Kür

Taekwondo:

22:04: ab 80 kg, Männer, Finale

22:17: ab 67 kg, Frauen, Finale

Tischtennis

15:00: Mannschaft, Frauen, Finale, China - Japan

Turnen/Rhythmische Sportgymnastik

14:00: Frauen, Gruppe, Mehrkampf, Frauen, Finale

Volleyball:

13:00: Männer, Finalrunde, Finale, Polen - Frankreich

Wasserball:

15:35: Frauen, Finalrunde, Finale, Australien - Spanien