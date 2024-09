Die Sitzvolleyballer spielen gegen einen der größten Menschen der Welt. „Tante Irmi“ hofft endlich auf den großen Coup. Die älteste deutsche Paralympics-Teilnehmerin geht an den Start.

Das bringt der Paralympics-Tag in Paris

Paris - Gegen den Iran kann die deutsche Sitzvolleyballmannschaft den Gruppensieg bei den Paralympics perfekt machen. Dabei wartet ein richtiger Riese auf das Team. In der Leichtathletik will Irmgard Bensusan endlich Gold. Zudem hat in Heidemarie Dresing die älteste deutsche Paralympics-Starterin ihren ersten Auftritt.

Die Höhepunkte des Paralympics-Tages

11:45 Uhr: Dressurreiterin Heidemarie Dresing ist mit 69 Jahren die älteste deutsche Teilnehmerin. In Versailles hofft sie auf eine Medaille.

12.00 Uhr: Im Sitzvolleyball trifft die deutsche Mannschaft auf den Iran, der in dem 2,46 Meter großen Morteza Mehrzad einen Ausnahmespieler besitzt. Er gehört zu den größten Menschen der Welt.

19:53 Uhr: Weltrekord-Sprinterin Irmgard Bensusan, genannt „Tante Irmi“, will bei ihren letzten Paralympics nach insgesamt fünf Silbermedaillen endlich Gold. Die erste Chance gibt es über 200 Meter.

Die Übertragungen der Wettbewerbe

Das ZDF überträgt live von 11.15 Uhr an bis 15.00 Uhr und von 19.25 Uhr bis 20.15 Uhr. Zudem sind zahlreiche Wettbewerbe in Einzelstreams auf sportschau.de und zdf.de/sport zu sehen.