Paris - Mit einer einmaligen Show mitten auf der Seine beginnen die Olympischen Spiele in Paris. Für die pompöse Eröffnungszeremonie am Freitagabend hat sich Frankreich viel vorgenommen. Und gibt sich dabei mitunter geheimnisvoll.

Was ist das Besondere an dem Event?

Es ist das erste Mal, dass die Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerspiele nicht in einem Stadion abgehalten wird. Stattdessen findet die Parade auf dem Wasser statt. Auf gut 90 Booten sollen die mehr als 200 Delegationen über die Seine durch das Zentrum von Paris fahren - vorbei an Sehenswürdigkeiten wie der Kathedrale Notre-Dame, dem Louvre oder dem Musée d'Orsay.

Wie läuft die Feier ab?

Los geht es um 19.30 Uhr an der Pont d'Austerlitz. Nach sechs Kilometern Fahrt Richtung Nordwesten endet die Parade dann am Trocadéro, direkt beim Eiffelturm. Der protokollarische Teil der Eröffnung soll nach der Parade am Trocadéro stattfinden. Dabei dürfte auch die Olympische Flamme entzündet werden. Das Ende der Show ist für 23.15 Uhr vorgesehen.

Die Feier soll von Musik- und Tanzperformances sowie Lichtspielen geschmückt werden. Dem „Parisien“ zufolge werden 400 Tänzer und 3000 Künstler auftreten - wohl auch auf den Seinebrücken. Die Organisatoren wollen das französische Kulturerbe in zwölf verschiedenen Szenenbildern darstellen. Erwartet wird, dass auch die Skate- und BMX-Stars eine Show einlegen werden.

Wann fahren die deutschen Teams über die Seine?

Die deutschen Athletinnen und Athleten werden auf dem siebten Boot der Parade sein. Die deutsche Fahne tragen dabei Judo-Weltmeisterin Anna-Maria Wagner und Basketball-Star Dennis Schröder.

Den Anfang der Parade dürfte traditionsgemäß die griechische Delegation machen, Frankreich könnte als Gastgeber den Abschluss der Flussparade bilden. Prinzipiell dürften die anderen Delegationen in alphabetischer Reihenfolge über die Seine schippern.

Wer tritt auf?

Dieses Geheimnis wird gut gehütet. Gerüchte gibt es aber einige. So soll die in Frankreich verehrte Céline Dion in Paris sein, genau wie Megastar Lady Gaga. Dion hatte krankheitsbedingt alle für 2023 und 2024 geplanten Termine ihrer „Courage World Tour“ in Europa abgesagt. Sollte sie bei der Zeremonie singen, wäre das für sie und ihre Fans daher ein ganz besonderer Moment.

Berichten zufolge könnte Dion „L'Hymne à l'amour“ der Chansons-Ikone Édith Piaf singen und gemeinsam mit Lady Gaga „La vie en rose“ anstimmen. Die französische R&B-Sängerin Aya Nakamura könnte ein Lied des Chansonniers Charles Aznavour interpretieren.

Was wird noch mit Spannung erwartet?

Ungewiss ist traditionell auch noch, wer die Olympische Flamme entzündet. Gerüchten zufolge könnte diese Ehre der französischen Leichtathletin und dreifachen Olympiagewinnerin Marie-José Pérec zuteilwerden. Auch der Name des Fußballstars Zinédine Zidane zirkuliert.

Wo kann man die Feier anschauen?

Fans in Deutschland können am Fernseher in der ARD und bei Eurosport bei der Eröffnung dabei sein.

Wer unter den circa 300.000 Fans ist, die die Feier an den Seineufern mitverfolgen können, sollte vor allem eins beachten: früh da sein. Nach 18.30 Uhr wird es keinen Einlass mehr geben. In Paris können Fans die Zeremonie zudem auf einem der riesigen Bildschirme bestaunen, die an verschiedenen Orten in der Stadt aufgestellt sind.

Wer ist aus der Politik dabei?

Etwa 120 Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter werden zu der Eröffnungsfeier erwartet, unter ihnen auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Auch die US-amerikanische First Lady Jill Biden wird bei der Zeremonie live dabei sein. Der Zeitung „Le Parisien“ zufolge wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht zu der Eröffnung kommen.

Was wird für die Sicherheit des Events getan?

Die Sicherheit spielt bei den Olympischen Spielen in Frankreich eine große Rolle. Zu der Eröffnung werden 45.000 Sicherheitskräfte im Einsatz sein. Der Luftraum im Umkreis von 150 Kilometern um Paris wird für den Abend gesperrt. Die Bereiche der Seine, an denen die Parade lang fährt, sind weitläufig für den Autoverkehr gesperrt.