David Schumacher als Formel-3-Aushilfe in Imola

Imola - Ralf Schumachers Sohn David kehrt an diesem Wochenende in Imola in die Formel 3 zurück. Wie der Rennstall Charouz Racing mitteilte, ersetzt der 20-Jährige den Briten Ayrton Simmons. Gründe wurden nicht genannt.

David Schumacher, Sohn des ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher, fährt in diesem Jahr eigentlich in der DTM in einem Mercedes AMG für den Rennstall Winward. In der Formel 3 war der Rennfahrer 2020 aber schon für Charouz gestartet, 2021 dann für Trident.

In David Beckmann (21) kommt beim Formel-2-Team von Charouz Racing in Italien ebenfalls ein Deutscher zum Einsatz. Er ersetzt den nach einem Unfall noch verletzten Türken Cem Bölükbasi.