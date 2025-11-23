Nach dem verpassten Finale in Bologna haben die deutschen Tennisspieler etwas Glück bei der Auslosung für kommendes Jahr. Der erste Gegner 2026 hat keinen aktuellen Top-100-Spieler in seinen Reihen.

Das deutsche Davis-Cup-Team nimmt im nächsten Jahr einen neuen Anlauf für den Sieg.

Bologna - Das Davis-Cup-Team startet seinen nächsten Anlauf auf den ersten deutschen Triumph seit 1993 im kommenden Februar zu Hause gegen Peru. Die Südamerikaner wurden der deutschen Tennis-Mannschaft von Kapitän Michael Kohlmann als Gegner der ersten Qualifikationsrunde zugelost.

Die Ziehung fand in Bologna kurz vor dem diesjährigen Finale zwischen Gastgeber Italien und Deutschland-Bezwinger Spanien statt. Im Falle eines Weiterkommens würde Deutschland in der zweiten Quali-Runde Mitte September auf den Sieger des Duells zwischen Kroatien und Dänemark treffen.

Deutschland hat zum Auftakt Heimrecht und wird die Matches gegen Peru in Düsseldorf bestreiten. Die Partien finden entweder am 6./7. Februar oder am 7./8. Februar 2026 statt.

Kohlmann warnt vor Perus Topspieler

„Wir freuen uns unglaublich, dass wir nach so langer Zeit wieder ein Heimspiel haben“, sagte Kohlmann: „Perus Topspieler Ignacio Buse ist ein junger Spieler mit viel Qualität, der sein großes Potenzial in dieser Saison gezeigt hat. Wir werden uns gut vorbereiten und freuen uns auf einen starken Start in die Saison 2026.“

Bei der Endrunde in Bologna war das deutsche Team mit dem Weltranglistendritten Alexander Zverev im Halbfinale gegen Spanien (1:2) ausgeschieden. Deutschland wartet seit 32 Jahren auf einen Triumph im Davis Cup.