Rio de Janeiro - Die deutschen Volleyballer haben am Ende der ersten Woche der Nationenliga (VNL) den ersten Sieg geholt. Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski gewann nach drei Niederlagen zum Auftakt mit 3:0 (25:21, 25:20, 25:20) gegen Serbien. Am Ort der geglückten Olympia-Qualifikation in Rio de Janeiro (Brasilien) waren Tobias Brand und Moritz Reichert erfolgreichste Angreifer des deutschen Teams mit je 17 Punkten.

Die Nationenliga ist das letzte Turnier für die Volleyballer vor den Olympischen Spielen. An drei Orten geht es in insgesamt zwölf Vorrundenspielen um den Einzug ins Viertelfinale und um Punkte für die Weltrangliste, über die die letzten Olympia-Tickets vergeben werden. Da Deutschland sein Ticket für Paris schon sicher hat, schonte Winiarski in der ersten VNL-Woche einige verdiente Spieler, die eine lange Saison in den Beinen haben.

Für die Spieler, die in Rio dabei waren, ging es auch darum, sich für den Olympia-Kader zu empfehlen. Im nächsten Spiel trifft die deutsche Mannschaft in Fukuoka (Japan), wo die nächsten vier Partien anstehen, am 4. Juni auf Brasilien. Dann könnte auch Ausnahmespieler Georg Grozer wieder dabei sein.