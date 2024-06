Fukuoka - Die deutschen Volleyballer haben in der Nationenliga ihren zweiten Sieg geschafft. In Fukuoka (Japan) besiegte die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski Bulgarien 3:1 (26:24, 22:25, 25:16, 25:16). Die DVV-Auswahl steht nun bei zwei Siegen und vier Niederlagen. Erfolgreichster Angreifer war Moritz Karlitzek mit 20 Punkten.

Die Nationenliga ist das letzte Turnier für die Volleyballer vor den Olympischen Spielen. An drei Orten geht es in insgesamt zwölf Vorrundenspielen um den Einzug ins Viertelfinale und um Punkte für die Weltrangliste, über die die letzten Olympia-Tickets vergeben werden.

Da Deutschland sein Ticket für Paris schon sicher hat, schonte Winiarski in der ersten Nationenliga-Woche einige Leistungsträger, die eine lange Saison in den Beinen haben. Der Viertelfinal-Einzug der Deutschen ist dennoch noch möglich, wird aber wie in den Vorjahren schwer. Inzwischen sind etwa Ruben Schott und Anton Brehme wieder beim Team.

Für die Spieler geht es auch darum, sich für den Olympia-Kader zu empfehlen. In der nächsten Partie trifft die deutsche Mannschaft am Sonntag auf die Türkei (8.30 Uhr deutscher Zeit).