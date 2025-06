In der Nationenliga läuft es weiter hervorragend für das deutsche Frauen-Team. Auch gegen den Gastgeber in Belgrad behalten die Volleyballerinnen die Nerven.

Die deutschen Volleyballerinnen dürfen in der Nations League weiter jubeln

Belgrad - Die deutschen Volleyballerinnen zeigen sich in der Nationenliga weiter in starker Form. Das Team des neuen Bundestrainers Giulio Cesare Bregoli gewann in Belgrad gegen die serbischen Gastgeberinnen mit 3:1 (25:20, 23:25, 25:17, 25:23). Der Erfolg gegen den bislang noch sieglosen amtierenden Weltmeister war für die Deutschen der vierte im sechsten Spiel. Die zwei Niederlagen gab es erst im Tiebreak.

WM ist das große Ziel des Jahres

Im nächsten Spiel bekommen es die Deutschen am Freitagabend (20.00 Uhr/Stream vom ZDF) mit Polen zu tun. Die Nationenliga dürfte den deutschen Frauen vor allem dazu dienen, Form und Selbstbewusstsein für die Weltmeisterschaft ab Ende August in Thailand aufzubauen. Zwischen den Turnieren steht noch die EM-Qualifikation an.

In der Nationenliga bestreiten die 18 besten Teams der Welt bei Männern und Frauen je zwölf Gruppenspiele an drei verschiedenen Spielorten. Die besten acht kommen in die K.o.-Runde.