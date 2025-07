Arlington - Die deutschen Volleyballerinnen haben im Kampf um die K.o.-Runde in der Nationenliga einen weiteren Sieg eingefahren. Das Team von Coach Giulio Bregoli schlug Kanada in Arlington (USA) in einem wahren Krimi erst im Tiebreak mit 3:2 (24:26, 25:20, 23:25, 25:23, 15:13). Es war der fünfte Sieg im neunten Spiel der Nations League (VNL).

Damit hat die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes weiter gute Aussichten zum zweiten Mal nach 2023 ins Viertelfinale der VNL einzuziehen. Dafür qualifizieren sich die besten sieben Teams neben Polen als Gastgeber des Finalturniers.

In der dritten Woche der VNL tritt Deutschland mit einem etwas veränderten Kader an. Unter anderem kehrten Lena Stigrot und Hanna Orthmann zurück. Die weiteren Gegner im US-Bundesstaat Texas sind Thailand, China und die Dominikanische Republik

In der Nations League bestreiten die 18 besten Teams der Welt bei Männern und Frauen je zwölf Gruppenspiele an drei verschiedenen Spielorten. Höhepunkt dieses Jahres ist für die deutschen Volleyballerinnen die Weltmeisterschaft in Thailand, die Ende August beginnt.