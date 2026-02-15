Die deutschen Snowboarder warten bei den Olympischen Winterspielen in Italien weiter auf eine Medaille. Im Mixed-Team erreicht das Team das kleine Finale, in dem es um die Plätze fünf bis acht geht.

Livigno - Das Warten auf eine Medaille der deutschen Snowboarder bei den Olympischen Winterspielen in Italien geht weiter. Im Mixed-Team schieden Leon Ulbricht und Jana Fischer im Halbfinale aus.

Der Modus sieht vor, dass zunächst die Männer ihren Lauf bestreiten. Mit dem jeweiligen Abstand auf die schnellste Nation gehen dann die Frauen ins Rennen. Die beiden schnellsten Fahrerinnen pro Lauf ziehen mit ihrem Partner jeweils in das Halbfinale und dann das Finale ein, in dem es schließlich um Edelmetall geht.

Im Viertelfinale gewann Ulbricht hauchdünn, Fischer sicherte dann mit Rang zwei hinter Australien das Weiterkommen. Im Halbfinale sorgte Ulbricht erneut als Sieger seines Laufs für eine gute Ausgangslage, doch Fischer konnte sie nicht nutzen und wurde nur Dritte hinter Italien und Australien.

Nach 2022 gehört der Mixed-Wettbewerb zum zweiten Mal zum Olympia-Programm, das erste Gold holten in Peking Nick Baumgartner und Lindsay Jacobellis für die USA. Der 44-jährige Baumgartner schied mit seiner Partnerin Faye Thelen diesmal im Viertelfinale aus.