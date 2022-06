Deutschland mit Schröder und Bonga in WM-Qualifikation

Bremen - Die deutschen Basketballer können in den kommenden Spielen der WM-Qualifikation mit NBA-Star Dennis Schröder planen.

Der Point Guard, der zuletzt bei den Houston Rockets unter Vertrag stand, steht wie von ihm angekündigt für die Partien in Estland (30. Juni) und gegen Polen in Bremen (3. Juli) zur Verfügung. Im Kader von Bundestrainer Gordon Herbert steht in Isaac Bonga ein weiterer Profi aus der NBA. Auch Center Johannes Voigtmann, nach dem Ende seines Engagements bei ZSKA Moskau derzeit ohne Club, ist dabei.

Insgesamt nominierte Herbert 16 Spieler für die beiden letzten Spiele der erste Qualifikationsphase. Deutschland hat bislang eine Bilanz von 3:1-Siegen und führt die Gruppe D damit vor Israel an. Die ersten Drei jeder Vierergruppe schaffen den Sprung in die Zwischenrunde. Die WM findet im kommenden Jahr in Indonesien, Japan und auf den Philippinen statt.

Zuvor steht in diesem Sommer aber noch die Europameisterschaft mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin an (1. bis 18. September). Herbert wird die Vorbereitung darauf mit seinem Team Anfang August aufnehmen. Dann sollen auch weitere Spieler aus der NBA wie Maxi Kleber oder Daniel Theis dabei sein. Theis ist aktuell noch mit den Boston Celtics in den NBA-Finals beschäftigt.