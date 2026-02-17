Der Schnee in Livigno stoppt das olympische Slopestyle-Finale der Snowboarderinnen, die Sicht ist zu schlecht. Wann Annika Morgan und ihre Konkurrentinnen starten werden, steht noch nicht fest.

Muss sich noch in Geduld üben: Annika Morgan wird heute nicht auf Medaillenjagd gehen.

Livigno - Wegen dichten Schneefalls und eingeschränkter Sicht ist das für heute geplante Slopestyle-Finale der Snowboarderinnen bei den Olympischen Spielen vorerst abgesagt worden. Ein Sprecher des Deutschen Olympischen Sportbundes teilte mit, dass die Piste in Livigno nicht präpariert werden könne.

Wann die einzige deutsche Starterin Annika Morgan und ihre Konkurrentinnen um die Medaillen kämpfen werden, ist noch unklar. „Eine Entscheidung über einen neuen Termin wird im Laufe des Tages bekanntgegeben“, hieß es in einer offiziellen Mitteilung.

Bereits die Qualifikation war aufgrund der Wetterprognose von Montag auf Sonntag vorverlegt worden.