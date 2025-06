Paris - Tennisstar Novak Djokovic nimmt nach seinem Halbfinal-Aus bei den French Open die nächsten beiden Grand-Slam-Turniere in Wimbledon und New York in den Blick. „Diese Turniere sind meine Prioritäten in meinem Kalender“, sagte der 38 Jahre alte Serbe nach seiner Niederlage gegen den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner in Paris. „Wenn nicht etwas dazwischenkommt, will ich Wimbledon und die US Open spielen.“

Der Rasen-Klassiker in Wimbledon beginnt bereits in gut drei Wochen am 30. Juni. Die US Open finden in diesem Jahr vom 24. August bis 7. September statt.

Rückkehr nach Paris offen

Eine Rückkehr nach Paris ließ Djokovic offen. Nach der hochklassigen Partie gegen Sinner hatte er sich von den Zuschauern feiern lassen. „Es kann sein, dass das mein letztes Spiel hier in Roland Garros war. Die Atmosphäre war unglaublich, dafür wollte ich mich bedanken“, sagte Djokovic zu der Szene, als er beim Verlassen des Stadions noch einmal in der Mitte des Platzes stehen blieb und ins Publikum winkte.

„Wenn es mein Abschiedsspiel hier war, dann war es ein wunderschönes, was die Stimmung und die Wertschätzung des Publikums angeht“, sagte der Rekord-Grand-Slam-Champion, der in Paris dreimal den Titel gewonnen hat.

Alles ist möglich

Ausschließen wollte Djokovic eine Rückkehr zu den French Open im nächsten Jahr aber nicht. „Ich habe gesagt, es könnte mein letztes Match hier gewesen sein, nicht: Es war mein letztes Match“, stellte der Serbe klar. „Zwölf Monate sind an diesem Punkt meiner Karriere eine sehr lange Zeit“, sagte Djokovic. „Will ich weiter spielen? Ja, das will ich. Aber werde ich in zwölf Monaten in der Lage sein, hier wieder zu spielen? Ich weiß es nicht.“