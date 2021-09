Doku-Serie während der Saison: Colts geben Einblicke in NFL

Indianapolis - Als erstes Team in der Geschichte der NFL erlauben die Indianapolis Colts eine Reality-Doku-Serie während der Saison und werden von November an von Hard Knocks begleitet.

Das gab die National Football League bekannt. Seit 2001 begleitet das preisgekrönte Format NFL-Teams in der Saisonvorbereitung. Zuletzt waren die Dallas Cowboys dran. Die Colts waren bislang noch nicht beteiligt und ermöglichen nun bis zum Ende ihrer Saison in wöchentlichen Ausgaben Einblicke in das Innenleben einer Football-Mannschaft während der Saison.