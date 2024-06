Paris - Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz ist bei den French Open in Paris im Achtelfinale ausgeschieden. Das an Nummer sechs gesetzte Tennis-Duo musste sich Marcelo Arevalo aus El Salvador und Mate Pavic aus Kroatien mit 6:7 (3:7), 6:7 (5:7) geschlagen geben. Krawietz hatte 2019 und 2020 mit seinem früheren Doppel-Partner Andreas Mies das Grand-Slam-Turnier auf Sand gewonnen.

Auch für Laura Siegemund kam im Doppel-Wettbewerb das Aus in der dritten Runde. Die Metzingerin, die am ersten Turniertag im Einzel in der ersten Runde ausgeschieden war, verlor an der Seite der Tschechin Barbora Krejcikova gegen Giuliana Olmos aus Mexiko und Alexandra Panowa aus Russland mit 3:6, 6:7 (5:7).

Krawietz/Pütz waren kampflos in die dritte Runde eingezogen, weil ihre deutschen Zweitrunden-Gegner Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann nach ihrem Auftaktsieg zurückgezogen hatten.