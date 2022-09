Doppel Krejcikova/Siniakova gewinnt Titel bei US Open

New York - Die tschechischen Tennisspielerinnen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova haben bei den US Open in New York den Doppel-Wettbewerb der Frauen gewonnen.

Das Duo setzte sich im Finale gegen Caty McNally und Taylor Townsend aus den USA mit 3:6, 7:5 und 6:1 durch. Für Krejcikova/Siniakova war es bereits der sechste gemeinsame Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier.

Krejcikova hatte zudem 2021 bei den French Open auch im Einzel triumphiert.