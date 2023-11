Dubai - Nordirlands Golfstar Rory McIlroy steht bereits vor dem millionenschweren Saisonfinale der DP World Tour als Sieger der Gesamtwertung fest.

Der 34 Jahre alte Weltranglisten-Zweite liegt vor dem Turnier in Dubai mehr als 2000 Punkte vor dem Zweitplatzierten Jon Rahm aus Spanien. Da der Sieger der DP World Tour Championship am nächsten Sonntag nur 2000 Punkte bekommt, kann McIlroy nicht mehr von der Spitzenposition verdrängt werden. Der Nordire wird am Schlusstag zum fünften Mal nach 2022, 2015, 2014 und 2012 die „Race to Dubai“-Trophäe überreicht bekommen.

Der Pole Adrian Meronk, als Dritter der Rangliste, hatte am Wochenende mit dem 15. Platz beim Turnier in Südafrika nicht genügend Punkte gesammelt, um McIlroy in Dubai noch einholen zu können. Rahm hatte am vergangenen Wochenende gar nicht gespielt.

Bei dem mit zehn Millionen US-Dollar dotierten Saisonfinale der besten 50 Golfer sind ab diesem Donnerstag mit dem Mannheimer Yannik Paul und Marcel Siem aus Ratingen auch zwei deutsche Profis im Jumeirah Golf Estates am Start.