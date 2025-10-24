Die Edmonton Oilers haben in der NHL ihr achtes Saisonspiel knapp gewonnen. Gegen die Montreal Canadiens legt Leon Draisaitl den Grundstein für den späten Erfolg.

Leon Draisaitl (l) startete mit seinem Anschlusstreffer die Aufholjagd der Edmonton Oilers gegen die Montreal Canadiens.

Edmonton - Leon Draisaitl hat eine erfolgreiche Aufholjagd der Edmonton Oilers in der NHL eingeleitet. Mit seinem fünften Saisontor brachte der deutsche Eishockey-Star sein Team beim 6:5-Heimerfolg gegen die Montreal Canadiens auf 4:5 heran. Der beste Torschütze der Vorsaison traf zwölf Minuten vor Spielende in Überzahl zum Anschluss.

Nur eine Minute später glich Ryan Nugent-Hopkins ebenfalls im Powerplay aus. Gut eine Minute vor Spielende sorgte Wassili Podkolsin für den umjubelten Siegtreffer im Rogers Place.

Zuvor gaben die Oilers eine zwischenzeitliche 3:1-Führung im zweiten Drittel aus der Hand und gerieten zu Beginn des dritten Abschnitts mit 3:5 in Rückstand. Am Ende gab es doch noch den vierten Saisonsieg für den Finalisten der vergangenen Saison. Bester Scorer des turbulenten Spiels war Edmontons Connor McDavid mit drei Torvorlagen.