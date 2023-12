Dreimaliger Darts-Weltmeister van Gerwen in London auf Kurs

Steht bei der Darts-WM in London in der dritten Runde: Michael van Gerwen.

London - Der Niederländer Michael van Gerwen ist mit einem eindeutigen Auftaktsieg in die Darts-WM gestartet. Mighty Mike, wie van Gerwen genannt wird, besiegte den Iren Keane Barry mit 3:0 und steht so in der dritten Runde.

„Natürlich kann ich noch viel besser spielen, aber das war gerade mal das erste Spiel“, sagte van Gerwen. Neben dem Engländer Luke Humphries wird der 34-Jährige in London als Turnierfavorit gehandelt. Van Gerwen und Humphries könnten bereits im Halbfinale aufeinandertreffen. Der Niederländer gewann 2014, 2017 und 2019 die wichtigste Trophäe der Welt.