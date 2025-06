Die Chancen aufs Weiterkommen in der Nations League steigen. Gegen Iran setzt sich das deutsche Team in vier Sätzen durch.

Belgrad - Die deutschen Volleyballer haben im Rennen um die K.o.-Runde in der Nationenliga einen weiteren Erfolg gefeiert. Im serbischen Belgrad gewann das Team von Bundestrainer Michal Winiarski gegen den Iran mit 3:1 (25:22, 23:25, 26:24, 25:22).

Für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes war es der dritte Erfolg im siebten Spiel, der die Aussichten auf den Einzug in die K.o.-Runde weiter verbessert. Das Team war in fast allen Spielen auf Augenhöhe. Für mehrere Fünf-Satz-Niederlagen gab es zusätzliche Punkte in der Tabelle.

WM-Vorbereitung mit jungen Spielern

Winiarski setzt in der Nations League (VNL) verstärkt auf junge Spieler, die internationale Wettkampferfahrung sammeln sollen. Routinier Georg Grozer (40) verzichtet auf das Turnier, um nach der Club-Saison zu regenerieren. Die VNL dient auch als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, die am 12. September auf den Philippinen beginnt. Dort strebt die deutsche Mannschaft eine Medaille an.

In der VNL treten die 18 besten Nationalteams der Männer und Frauen jeweils in zwölf Gruppenspielen an, verteilt auf drei Spielorte. Die acht erfolgreichsten Teams qualifizieren sich für die K.o.-Phase.