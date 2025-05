Leon Draisaitl (links) legte beim Sieg gegen die Dallas Stars seinen 13. Assist für die Edmonton Oilers in den laufenden Playoffs auf.

Dallas - Die Edmonton Oilers um Superstar Leon Draisaitl dürfen weiter auf den Titel in der Eishockey-Profiliga NHL hoffen. Das Team aus Kanada gewann im Finale der Western Conference das zweite Spiel gegen die Dallas Stars auswärts mit 3:0. Nach der Auftaktniederlage (3:6) steht es in der Best-of-seven-Serie nun 1:1.

Seinen Anteil am Sieg trug erneut Draisaitl. Der 29-Jährige spielte im Power Play den Pass vor Evan Bouchards Schuss, der wiederum von Ryan Nugent-Hopkins zur frühen Führung ins Tor gelenkt wurde (6.). Für den deutschen Superstar war es die 20. Torbeteiligung in der 13. Playoff-Partie in dieser Saison.

Brett Kulak erhöhte im zweiten Drittel, als er seinen eigenen Rebound verwertete (36.). Nur eine knappe Minute später fälschte Connor Brown einen Schuss von Nugent-Hopkins zur Entscheidung ins Tor ab (37.).

Skinner mit drittem Shutout in den Playoffs

Ein Garant für den Erfolg der Oilers war auch Torhüter Stuart Skinner. Der in der Vergangenheit oftmals viel kritisierte Keeper wehrte 25 Schüsse ab und blieb zum insgesamt dritten Mal in den Playoffs ohne Gegentor. Dallas hatten zuvor sieben Spiele am Stück im heimischen American Airlines Center gewonnen.

Nach zwei Auswärtsspielen empfängt Edmonton die Stars nun zweimal in Folge zu Hause. Weiter geht es in der Serie bereits am Sonntag (21 Uhr, MESZ).