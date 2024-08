Paris - Bundeskanzler Olaf Scholz sieht die derzeit laufenden Olympischen Spiele in Paris als Mutmacher für eine mögliche deutsche Bewerbung in der Zukunft. „Es ist ein Geist der olympischen Exzellenz, Fairness und des Zusammenarbeitens. Das ist ganz wichtig, wenn man in dieser Welt lebt. Deshalb freue ich mich über das, was wir hier erleben dürfen und hoffe, dass das ein bisschen ansteckend ist“, sagte Scholz bei einem Besuch im Deutschen Haus.

Die Regierung mit SPD-Politiker Scholz an der Spitze hatte sich kurz vor Beginn der Sommerspiele in der französischen Hauptstadt sehr offen für einen deutschen Anlauf gezeigt. Dabei bevorzugt die Bundesregierung klar eine Bewerbung um die Sommerspiele 2040, das wäre 50 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung.

Scholz: Olympische Spiele in Deutschland „in den Blick“ nehmen

„Wie sie wissen, ist es auch unser Plan, Olympische Spiele in Deutschland mal wieder in den Blick zu nehmen. Insofern ist es eine große Inspiration, die wir hier gemeinsam erleben“, sagte Scholz bei seinem Besuch in Paris. An die Gastgeber ließ er einen „großen Glückwunsch“ ausrichten. „Das ist wirklich großartig, was hier in Paris gelungen ist“, sagte Scholz in seinem einminütigen Statement.