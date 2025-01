New York - Der zweimalige Eiskunstlauf-Olympiasieger Richard „Dick“ Button aus den USA ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Das teilte die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Buttons Familie mit. Der US-amerikanische Eiskunstlaufverband gab bekannt, dass der frühere Weltklassesportler eines natürlichen Todes gestorben sei.

Zweimal Olympia-Gold und fünf WM-Titel

Button gewann bei den Winterspielen 1948 in St. Moritz und vier Jahre später in Oslo die Goldmedaille in der Einzelkonkurrenz. Außerdem wurde er fünfmal Weltmeister. Nach seiner aktiven Karriere arbeitete er als Kommentator und wurde als „Stimme des Eiskunstlaufs“ bekannt.

„Wir sprechen seiner Familie und seinen Angehörigen unser tiefstes Beileid aus“, teilte der US-amerikanische Eiskunstlaufverband mit. Für den nationalen Dachverband ist es der nächste Schock, nachdem beim verheerenden Flugzeugunglück in der US-Hauptstadt Washington am Mittwochabend mehrere Eiskunstläufer, Trainer sowie Familienangehörige starben.