Wintersport Eiskunstlauf-Paar Hase/Wolodin bei EM auf Goldkurs

Minerva Hase und Nikita Wolodin liegen nach dem Kurzprogramm bei der Eiskunstlauf-EM in Tallinn in Führung und peilen damit weiter Gold an. Auch ein zweites deutsches Duo hat noch Medaillenchancen.