A Coruña - Für den Springreiter Hans-Dieter Dreher ist die Europameisterschaft in Spanien frühzeitig beendet. Der 53-Jährige aus Eimeldingen lag nach der zweiten Prüfung mit Elysium auf Platz 51 der Einzelwertung, aber nur 50 Paare dürfen in der dritten Prüfung starten. „Er kann nicht mehr nachrücken“, sagte Bundestrainer Otto Becker.

Dreher gehörte in A Coruña nicht zum deutschen Quartett und durfte als Einzelstarter reiten. „Das war Pech, die Ritte waren gut“, sagte der Bundestrainer. Insgesamt drei Abwürfen in zwei Springen waren allerdings auch nicht gut genug für eine bessere Platzierung. Dreher bleibt in A Coruña und reitet in Prüfungen des Rahmenprogramms.

Mannschaft auf Medaillenkurs

Die deutsche Mannschaft liegt vor der dritten Teilprüfung am Freitagnachmittag auf dem zweiten Platz. Bleiben drei der vier Kombinationen ohne Strafpunkt, ist Silber sicher - Gold ist aber auch noch möglich. Auf Platz eins liegt Großbritannien.

Nach der Mannschaftsentscheidung gibt es am Sonntag noch das Einzel-Finale. Nur die besten 25 Kombinationen der vorherigen drei Teilprüfungen qualifizieren sich dafür.