EM-Form hält an: Duda siegt auch in Frankfurt

Vize-Europameister Benedikt Duda steht beim WTT-Turnier in Frankfurt am Main im Achtelfinale.

Frankfurt/Main - Vize-Europameister Benedikt Duda hat seine Erfolgsserie in diesem Herbst auch beim internationalen Tischtennis-Turnier in Frankfurt am Main fortgesetzt. Der deutsche Nationalspieler gewann sein Auftaktmatch gegen den Kanadier Edward Ly in 3:0-Sätzen.

In den Wochen zuvor hatte der 30-jährige Duda unter anderem das Endspiel bei der EM in Linz erreicht und beim WTT-Turnier in Montpellier gleich zwei Team-Weltmeister aus China geschlagen. In der Weltrangliste gehört der Bundesliga-Profi des TTC Schwalbe Bergneustadt auf Platz 17 zum ersten Mal in seiner Karriere zu den Top 20.

Ex-Europameister Dang Qiu (Borussia Düsseldorf) gewann mit 3:1 gegen Marcos Freitas aus Portugal und zog dadurch ebenfalls ins Achtelfinale ein. Das Turnier in Frankfurt ist der einzige Top-Wettbewerb der Serie World Table Tennis (WTT), der in Deutschland stattfindet.