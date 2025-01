Krefeld - Der ehemalige DFB-Pokalsieger KFC Uerdingen 05 ist wirtschaftlich am Ende. Wie der Fußball-Regionalligist mitteilte, hat das Finanzamt Krefeld beim Amtsgericht einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gegen den Verein gestellt. Nach Aussage von Vorstandsmitglied Dirk Röthig kam der Schritt „für uns nicht überraschend“.

„Warum das Finanzamt den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt, liegt auf der Hand: Die finanzielle Situation des KFC Uerdingen ist dramatisch schlecht“, hieß es in der Stellungnahme des Vorstandes.

Zu hohe Kosten für den Spielbetrieb

Die Mannschaft koste für die laufende Saison rund 1,4 Millionen Euro. „Das ist für die vierte Liga viel - und eben leider zu viel, wenn es keine Finanzierung dafür gibt“, schrieben die Verantwortlichen.

Bis zum Ende der Spielzeit würden nach aktuellem Stand weitere 800.000 Euro fällig. Man müsse bei gleichbleibenden Kosten am Ende der Spielzeit mit einem Loch von circa 2,2 Millionen Euro rechnen.

„Wir hoffen, dass es nun mit Hilfe eines Insolvenzverwalters gelingt, den Verein zu retten“, hieß es in der Mitteilung. Die Höhe der notwendigen Insolvenzmasse würde monatlich immer weiter anwachsen und einen Neustart schon zu Beginn mit einer zu hohen Belastung verknüpfen.

Glanzvolle Vergangenheit, tiefer Fall

Größter Erfolg in der 120-jährigen Geschichte des Clubs war der DFB-Pokalsieg 1985 unter dem Namen Bayer Uerdingen. In der Saison 1985/86 belegten die Krefelder Platz drei in der Bundesliga. Zudem spielten sie im Europapokal der Pokalsieger und im UEFA-Pokal.

1996 stieg der Verein, der sich nach dem Rückzug des Konzerns Bayer in Krefelder FC Uerdingen 05 umbenannte, letztmals aus der Bundesliga ab. 1999 folgte der Gang aus der 2. Bundesliga in die Regionalliga. Danach gab es bereits mehrere Insolvenzverfahren und Abstiege. In der Regionalliga West sind die Krefelder als Aufsteiger nach 17 Spieltagen 14. unter 18 Mannschaften.