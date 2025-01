Porsche gewinnt die legendären 24 Stunden von Daytona. Die Entscheidung fällt erst in der Schlussphase.

Erneuter Porsche-Sieg in Daytona

Porsche ist das Sieger-Team des Klassikers in Daytona.

Daytona - Porsche hat erneut die legendären 24 Stunden von Daytona gewonnen. Der Rennstall des US-Amerikaners Roger Penske gewann mit den Fahrern Felipe Nasr, Nick Tandy und Laurens Vanthoor im Porsche 963 den Motorsport-Klassiker.

Auch Platz drei ging an einen Porsche vom Penske-Team. Es war der insgesamt 20. Porsche-Gesamtsieg auf dem Daytona International Speedway. Die Entscheidung fiel dabei erst in der Schlussphase, als der Brasilianer Nasr auf Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung die Führung übernahm.

Mit einer Runde Rückstand wurde der ehemalige Formel-1-Pilot und aktuelle Formel-E-Champion Pascal Wehrlein aus Sigmaringen in einem weiteren Porsche 963 als Sechster bester deutscher Teilnehmer. Den bis dato letzten deutschen Gesamtsieg hatte der frühere DTM-Gewinner Mike Rockenfeller aus Neuwied 2010 in einem Prototyp mit Porsche-Motor erzielt.

Das Rennen wurde am Samstagabend durch einen Massenunfall überschattet, in den ein halbes Dutzend Sportwagen verwickelt waren. Fünf der sechs Piloten mussten sich ins Medical Center an der Rennstrecke begeben. Bei den Untersuchungen wurden aber keine schwerwiegenden Verletzungen diagnostiziert.