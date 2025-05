Titelverteidiger Florida Panthers hat sich in den Playoff-Viertelfinals der NHL zurückgemeldet. Die Entscheidung fällt dabei erst in der Verlängerung.

Brad Marchand (Mitte) erzielte für die Florida Panthers den Siegtreffer in der Overtime gegen die Toronto Maple Leafs.

Sunrise - Nach zwei bitteren wie knappen Auftaktniederlagen sind die Florida Panthers im Playoff-Viertelfinale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL zurück. Gegen die Toronto Maple Leafs gewann der Titelverteidiger eine erneut enge Partie mit 5:4 und verkürzte die Best-of-seven-Serie auf 1:2. Zum Weiterkommen sind vier Erfolge nötig.

Ohne den deutschen Profi Nico Sturm lag Florida bereits nach sechs Minuten mit 0:2 zurück, stellte jedoch unmittelbar darauf (8.) den Anschluss wieder her. Nachdem John Tavares mit seinem zweiten Treffer in der 23. Minute die Führung für Toronto wieder ausgebaut hatte, drehten die Panthers noch im zweiten Drittel das Spiel (25./26./36.). Morgan Rielly brachte Toronto mit seinem Treffer (51.) zwar in die Verlängerung, doch dort hatten diesmal die Gastgeber durch Brad Marchand die entscheidende Antwort (76.).

Im Westen gewannen die Winnipeg Jets 4:0 gegen die Dallas Stars und glichen in der Serie damit zum 1:1 aus.