Berlin - Die RTL-Gruppe startet am Wochenende mit den ersten Live-Übertragungen der NFL. Beim frei empfangbaren TV-Sender Nitro laufen zwei Partien der Preseason genannten Vorbereitung. Das erste Spiel ist am Samstag New York Jets gegen Carolina Panthers (22 Uhr). Am Sonntag folgt New Orleans Saints gegen Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs (19 Uhr).

Ihren ersten Football-Einsatz hat Moderatorin Jana Wosnitza, die von Sport1 gewechselt ist. Kommentatoren sind Jan Stecker und Florian Schmidt-Sommerfeld, die ebenfalls neu beim Sender sind.

Umfangreiches Rechtepaket

Die RTL-Gruppe hatte sich im Vorjahr überraschend ein umfangreiches Rechtepaket der amerikanischen Profiliga NFL gesichert und löst damit ProSiebenSat.1 ab. Die Kölner Sendergruppe bietet nach eigenen Angaben bei den frei empfangbaren Sendern RTL und Nitro und dem kostenpflichtigen Internetportal RTL+ rund 80 Liveübertragungen pro Saison.

Ein umfangreiches NFL-Paket hat auch der kostenpflichtige Internet-Sender DAZN. Die Preseason-Spiele laufen über die NFL-Game-Pass-Option allerdings kostenlos im US-Originalkommentar. Das erste Spiel der regulären Saison ist am 8. September Kansas City Chiefs gegen Detroit Lions.